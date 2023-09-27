Шила Анастасия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шила Анастасия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Васса Павловна

Отец ребёнка: Шила Павел Корнеев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шила Иван Павлов

Отец ребёнка: Шила Павел Корнеев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Шила Павел Корнеев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шила Федор Павлов

Отец ребёнка: Шила Павел Корнеев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шила Параскева Павловна

Отец ребёнка: Шила Павел Корнеев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шила Павел Корнеев

Смерть
Неизвестно
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