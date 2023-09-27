Шила Анастасия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Васса Павловна
Отец ребёнка: Шила Павел Корнеев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шила Иван Павлов
Отец ребёнка: Шила Павел Корнеев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Шила Павел Корнеев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шила Федор Павлов
Отец ребёнка: Шила Павел Корнеев
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Шила Павел Корнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шила Павел Корнеев
Смерть
Неизвестно