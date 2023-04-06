? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Антропов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Антропов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Антропов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антропов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Антропов Василий Иванович