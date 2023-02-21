Зазулина Мать Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Зазулин Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван
Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1710
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана