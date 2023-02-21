Зазулина Мать Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зазулина Мать Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Зазулин Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
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