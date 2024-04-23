Давид Демьянович
Место рождения
Дата рождения23.06.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1886
Отец: Демьян Гаврилович
Мать: Марфа Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1886
Бракосочетание
08.02.1908
Жена: Александра Павловна
Рождение ребёнка
24.01.1909
Дочь: Мария Давидовна
Мать ребёнка: Александра Павловна
Рождение ребёнка
14.05.1911
Дочь: Александра Давидовна
Мать ребёнка: Александра Павловна
Рождение ребёнка
15.12.1912
Сын: Михаил Давидович
Мать ребёнка: Александра Павловна