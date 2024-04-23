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Давид Демьянович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

23.06.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1886

Отец: Демьян Гаврилович

Мать: Марфа Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1886
Бракосочетание
08.02.1908

Жена: Александра Павловна

Рождение ребёнка
24.01.1909

Дочь: Мария Давидовна

Мать ребёнка: Александра Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1911

Дочь: Александра Давидовна

Мать ребёнка: Александра Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.12.1912

Сын: Михаил Давидович

Мать ребёнка: Александра Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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