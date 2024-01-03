Комарова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1936

Дочь: Найда Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Комаров Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Николай

Отец ребёнка: Комаров Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Петр

Отец ребёнка: Комаров Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Алексей

Отец ребёнка: Комаров Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Комаров Федор

Смерть
Неизвестно
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