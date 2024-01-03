Комарова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1936
Дочь: Найда Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Комаров Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Николай
Отец ребёнка: Комаров Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Петр
Отец ребёнка: Комаров Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Алексей
Отец ребёнка: Комаров Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Комаров Федор
Смерть
Неизвестно