Митин Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митин Егор Семёнович
Мать: Митина Пелагия
Рождение ребёнка
12.11.1978
Сын: Митин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Митина Елизавета Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Митина Елизавета Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Митина Елизавета Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Митина Елизавета Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно