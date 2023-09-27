Митин Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митин Александр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митин Егор Семёнович

Мать: Митина Пелагия

Рождение ребёнка
12.11.1978

Сын: Митин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Митина Елизавета Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Митина Елизавета Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Митина Елизавета Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Митина Елизавета Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митина Елизавета Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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