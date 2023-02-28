Васса Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Федорова

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Место рождения

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Вычислено 1838 г.р.
Вычислено 1841 г.р.
Вычислено 1842 г.р.
Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1847 г.р.
Вычислено 1850 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: Анастасья Димитриева

Отец ребёнка: Димитрий Иродионов

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: Пераскева Димитриева

Отец ребёнка: Димитрий Иродионов

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Ксенофонт Димитриев

Отец ребёнка: Димитрий Иродионов

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Захарий Димитриев

Отец ребёнка: Димитрий Иродионов

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Власий Димитриев

Отец ребёнка: Димитрий Иродионов

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Елеазар Димитриев

Отец ребёнка: Димитрий Иродионов

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Василий Димитриев

Отец ребёнка: Димитрий Иродионов

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Матвей Димитриев

Отец ребёнка: Димитрий Иродионов

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Дочь: Мария Димитриева

Отец ребёнка: Димитрий Иродионов

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Анастасия Димитриева

Отец ребёнка: Димитрий Иродионов

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Дочь: Марфа Димитриева

Отец ребёнка: Димитрий Иродионов

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Димитрий Иродионов

Смерть
Неизвестно
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