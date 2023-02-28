Васса Федорова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: Анастасья Димитриева
Отец ребёнка: Димитрий Иродионов
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: Пераскева Димитриева
Отец ребёнка: Димитрий Иродионов
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Сын: Ксенофонт Димитриев
Отец ребёнка: Димитрий Иродионов
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Захарий Димитриев
Отец ребёнка: Димитрий Иродионов
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Власий Димитриев
Отец ребёнка: Димитрий Иродионов
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Елеазар Димитриев
Отец ребёнка: Димитрий Иродионов
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Василий Димитриев
Отец ребёнка: Димитрий Иродионов
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Сын: Матвей Димитриев
Отец ребёнка: Димитрий Иродионов
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Дочь: Мария Димитриева
Отец ребёнка: Димитрий Иродионов
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Анастасия Димитриева
Отец ребёнка: Димитрий Иродионов
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Дочь: Марфа Димитриева
Отец ребёнка: Димитрий Иродионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Димитрий Иродионов
Смерть
Неизвестно