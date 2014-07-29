Сибилев Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1955
Дата смерти29.07.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1955
Отец: Сибилев Василий
Мать: Сибилева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Вячеславовна
Мать ребёнка: Сибилева Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Сибилева Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сибилева Лидия
Смерть
29.07.2014