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Сибилев Вячеслав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1955

Дата смерти

29.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1955

Отец: Сибилев Василий

Мать: Сибилева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Сибилева Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: Сибилева Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сибилева Лидия

Смерть
29.07.2014
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