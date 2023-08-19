Жихарев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жихарев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1970

Сын: Жихарев Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Эллер Раиса Николаевна

Развод
1973

Жена: Эллер Раиса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эллер Раиса Николаевна

Смерть
Неизвестно
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