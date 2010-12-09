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Симонова Снежана Александровна
Симонова Снежана Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.12.2010
Пол
Женский
Отец
Симонов Александр Александрович
1977 г.р.
Мать
Иванова Юлия Михайловна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.2010
Отец:
Симонов Александр Александрович
Мать:
Иванова Юлия Михайловна
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