Гришина (Шайкина) Ксения Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Шайкина) Ксения Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
05.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришин Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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