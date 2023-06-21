Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Kull (Mäns) Adeline
Kull (Mäns) Adeline
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Hiiumaa
Дата рождения
09.10.1898
Дата смерти
08.10.1938
Пол
Женский
Отец
Mäns Juhan
1862 г.р.
Мать
Mäns (Post) Mare
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1898
Отец:
Mäns Juhan
Мать:
Mäns Mare
Hiiumaa
Смерть
08.10.1938
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь