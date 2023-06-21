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Kull (Mäns) Adeline

Место рождения

Hiiumaa

Дата рождения

09.10.1898

Дата смерти

08.10.1938

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1898

Отец: Mäns Juhan

Мать: Mäns Mare

Hiiumaa
Смерть
08.10.1938