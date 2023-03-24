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Легенкин Валентин Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1930

Дата смерти

25.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1930

Отец: Легенкин Федосей Данилов

Мать: Легенкина Анна Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Легенкина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Легенкин Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Легенкина Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легенкина Надежда Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
25.09.1960
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Причина смерти: от шаровой молнии