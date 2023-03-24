Легенкин Валентин Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1930
Дата смерти25.09.1960
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1930
Отец: Легенкин Федосей Данилов
Мать: Легенкина Анна Власовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Легенкина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Легенкин Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Легенкина Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.09.1960
Причина смерти: от шаровой молнии