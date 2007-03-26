Терешкин Алексей Трофимович
Место рождения
Дата рождения30.10.1932
Дата смерти26.03.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1932
Рождение ребёнка
17.10.1952
Сын: Терешкин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Терешкина Еатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Терешкин Леонид Алексеевич
Мать ребёнка: Терешкина Еатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.01.1957
Сын: Терешкин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Терешкина Еатерина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.2007