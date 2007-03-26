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Терешкин Алексей Трофимович

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Место рождения

Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

30.10.1932

Дата смерти

26.03.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1932

Отец: Терешкин Трофим Артемьевич

Мать: Терешкина Евдокия Ивановна

Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.10.1952

Сын: Терешкин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Терешкина Еатерина Тимофеевна

Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Терешкин Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Терешкина Еатерина Тимофеевна

Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.01.1957

Сын: Терешкин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Терешкина Еатерина Тимофеевна

Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терешкина Еатерина Тимофеевна

Смерть
26.03.2007
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
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