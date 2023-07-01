Долматов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долматов Пётр Ефимович

Мать: Долматова Евдокия Федосеевна

Рождение ребёнка
27.08.1959

Сын: Долматов Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1963

Дочь: Луцак Зоя Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1964

Дочь: Долматова Галина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долматов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно