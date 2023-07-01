Долматов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1959
Сын: Долматов Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1963
Дочь: Луцак Зоя Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1964
Дочь: Долматова Галина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долматов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно