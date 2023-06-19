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Долгушин Игорь Александрович

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

30.03.1908

Дата смерти

04.07.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1908

Отец: Долгушин Александр Александрович

Мать: Долгушина Зоя Александровна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
09.07.1938

Дочь: Долгушина Наталья Игоревна

Мать ребёнка: Зыбина Ольга Борисовна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Нина Игоревна

Мать ребёнка: Демченко Людмила Андреевна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Долгушин Алексей Игоревич

Мать ребёнка: Демченко Людмила Андреевна

Развод
Неизвестно

Жена: Зыбина Ольга Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыбина Ольга Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
Орнитолог
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
04.07.1966
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Причина смерти: рак