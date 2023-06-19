Долгушин Игорь Александрович
Место рождения
Дата рождения30.03.1908
Дата смерти04.07.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1908
Рождение ребёнка
09.07.1938
Дочь: Долгушина Наталья Игоревна
Мать ребёнка: Зыбина Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Нина Игоревна
Мать ребёнка: Демченко Людмила Андреевна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Долгушин Алексей Игоревич
Мать ребёнка: Демченко Людмила Андреевна
Развод
Неизвестно
Жена: Зыбина Ольга Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыбина Ольга Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно
Орнитолог
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.07.1966
Причина смерти: рак