Сиволоб Николай Васильевис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сиволоб Василий Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиволоб Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Можаева Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиволоб Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиволоб Светлана Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиволоб Вера Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно