Сиволоб Николай Васильевис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиволоб Николай Васильевис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сиволоб Василий Кондратьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиволоб Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Можаева Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиволоб Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиволоб Светлана Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиволоб Вера Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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