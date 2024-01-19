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Корсаков Кондратий Андреевич

Место рождения

Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Васюткина Агриппина Кондратьевна

Мать ребёнка: Корсакова Ирина Гавриловна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1869 ст.

Сын: Корсаков Андрей Кондратьевич

Мать ребёнка: Корсакова Ирина Гавриловна

Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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