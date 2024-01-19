Корсаков Кондратий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Васюткина Агриппина Кондратьевна
Мать ребёнка: Корсакова Ирина Гавриловна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1869 ст.
Сын: Корсаков Андрей Кондратьевич
Мать ребёнка: Корсакова Ирина Гавриловна
Смерть
Неизвестно