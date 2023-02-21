Щелкина Федосья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелкина Федосья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Щелкин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Щелкин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Щелкин Валентин Иванович

Отец ребёнка: Щелкин Иван Петрович

Город Вышний Волочек
Рождение ребёнка
16.10.1929

Дочь: Лютивинская Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Щелкин Иван Петрович

Город Вышний Волочек
Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек село Дятлово
Смерть
Неизвестно
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