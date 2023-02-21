Щелкина Федосья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Щелкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Щелкин Иван Петрович
Город Вышний Волочек
Рождение ребёнка
16.10.1929
Дочь: Лютивинская Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Щелкин Иван Петрович
Город Вышний Волочек
Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек село Дятлово
Смерть
Неизвестно