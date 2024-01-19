Полонянкин Николай Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолонянкин Николай Стефанович

Полонянкин Николай Стефанович

Место рождения

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.11.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1894

Отец: Полонянкин Стефан Федорович

Мать: Полонянкина Анна Федоровна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.01.1916

Жена: Полонянкина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
17.11.1916

Сын: Полонянкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Павловна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1919

Дочь: Анфиса Николаевна

Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Павловна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close