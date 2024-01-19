Полонянкин Николай Стефанович
Место рождения
Дата рождения24.11.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1894
Бракосочетание
24.01.1916
Рождение ребёнка
17.11.1916
Сын: Полонянкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
06.03.1919
Дочь: Анфиса Николаевна
Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно