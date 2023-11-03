Зализин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1714
Дата смерти27.10.1768
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Кулыгина Анна Иванова (Сергеева?)
Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заливин Андрей
Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Анна? Егорова?
Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заливин Борис
Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заливин Василий
Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1768