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Зализин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

27.10.1768

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Зализин Алексей Сергеев

Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Кулыгина Анна Иванова (Сергеева?)

Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заливин Андрей

Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Анна? Егорова?

Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заливин Борис

Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заливин Василий

Мать ребёнка: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова

Смерть
27.10.1768
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