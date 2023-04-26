Горбунова (Сторожева) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1884
Дата смерти24.01.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1884
Отец: Сторожев Андрей Иванович
Мать: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1906
Сын: Горбунов Иван Хрисанфович
Отец ребёнка: Горбунов Хрисанф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Фёдор Хрисанфович
Отец ребёнка: Горбунов Хрисанф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1957
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, Свердловская обл., Россия