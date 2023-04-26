Горбунова (Сторожева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Сторожева) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1884

Дата смерти

24.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1884

Отец: Сторожев Андрей Иванович

Мать: Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
20.01.1906

Сын: Горбунов Иван Хрисанфович

Отец ребёнка: Горбунов Хрисанф Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Фёдор Хрисанфович

Отец ребёнка: Горбунов Хрисанф Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Хрисанф Иванович

Смерть
24.01.1957
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, Свердловская обл., Россия