Соломина (Петрова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломина (Петрова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1888 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Петров Иван

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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