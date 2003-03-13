Жихарева (Жихарева) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияЧитинская область, Ононский район, с. Булуй
Дата рождения22.04.1957
Дата смерти13.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1957
Отец: Жихарев Дмитрий Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Читинская область, Ононский район, с. Булуй
Место жительства
1966
Заярново, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Видимо там жила и училась в 3 классе, есть фото от Нины Парфёновой
Место жительства
1968
Переехали, отец устроился на строительный комбинат и в 1969 получил квартиру
Рождение ребёнка
19.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
1982
Иргиредмет лаборант, неоконченное высшее
Смерть
13.03.2003
А/з 1977 от 17.03.2003