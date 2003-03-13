Жихарева (Жихарева) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жихарева (Жихарева) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Читинская область, Ононский район, с. Булуй

Дата рождения

22.04.1957

Дата смерти

13.03.2003

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1957

Отец: Жихарев Дмитрий Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Читинская область, Ононский район, с. Булуй
Место жительства
1966
Заярново, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Видимо там жила и училась в 3 классе, есть фото от Нины Парфёновой
Место жительства
1968
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Переехали, отец устроился на строительный комбинат и в 1969 получил квартиру
Рождение ребёнка
19.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
1982
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Иргиредмет лаборант, неоконченное высшее
Смерть
13.03.2003
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
А/з 1977 от 17.03.2003
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