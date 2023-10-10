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Торопченов Георгий Степанович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

23.10.1944

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Торопченов Степан Романов

Мать: Торопченова Серафима Павлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Торопченов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Торопченова Екатерина Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торопченова Екатерина Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торопченова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопченова Екатерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Болотная ул. д.76
Смерть
23.10.1944
Гусев, Гусевский, Калининградская область
Причина смерти: На войне
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