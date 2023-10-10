Торопченов Георгий Степанович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти23.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
1933
Сын: Торопченов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Торопченова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Торопченова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Торопченова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Болотная ул. д.76
Смерть
23.10.1944
Гусев, Гусевский, Калининградская область
Причина смерти: На войне