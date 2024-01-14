Халак (Касевич) Югена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалак (Касевич) Югена

Халак (Касевич) Югена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халак Иван

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халак Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халак Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халак Иван

Смерть
2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close