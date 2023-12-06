Кирильчук (Блинова) Парасковья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кирильчук Александр Артемьевич
Отец ребёнка: Кирильчук Артем Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кирильчук Павел Артемьевич
Отец ребёнка: Кирильчук Артем Васильевич
Рождение ребёнка
21.07.1931
Сын: Кирильчук Владимир Артемьевич
Отец ребёнка: Кирильчук Артем Васильевич
с. Суруково, Введинский р-н, Кустонайской обл.
Работа или профессия
Неизвестно
конюх, председатель
Смерть
1967
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область