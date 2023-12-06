Кирильчук (Блинова) Парасковья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирильчук (Блинова) Парасковья Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кирильчук Александр Артемьевич

Отец ребёнка: Кирильчук Артем Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кирильчук Павел Артемьевич

Отец ребёнка: Кирильчук Артем Васильевич

Рождение ребёнка
21.07.1931

Сын: Кирильчук Владимир Артемьевич

Отец ребёнка: Кирильчук Артем Васильевич

с. Суруково, Введинский р-н, Кустонайской обл.
Работа или профессия
Неизвестно
конюх, председатель
Смерть
1967
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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