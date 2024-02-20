Туганов Созоруко Батаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуганов Созоруко Батаевич

Туганов Созоруко Батаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туганов Бата Цавтдиевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1809

Сын: Туганов Базруко Созорукович

Мать ребёнка: Туганова Дзуго Айтеговна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Туганов Базруко Созорукович

Мать ребёнка: Туганова Дзуго Айтеговна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Туганов Кучук

Мать ребёнка: Туганова Дзуго Айтеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туганов Дзанхот

Мать ребёнка: Туганова Дзуго Айтеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова Дзуго Айтеговна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close