Агафонов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1927

Дата смерти

11.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1927

Отец: Агафонов Павел

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.02.1994
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