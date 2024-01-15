Бабыченко Авраам Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабыченко Авраам Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1888 ст.

Сын: Бабыченко Никита Авраамович

Мать ребёнка: Бабыченко Людмила Евдокимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHZ-D?i=584&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабыченко Людмила Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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