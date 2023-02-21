Пермяков Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1955
Сын: Пермяков Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Пермякова Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пермякова Зинаида Леонидовна
Мать ребёнка: Пермякова Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пермяков Александр Леонидович
Мать ребёнка: Пермякова Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пермяков Николай Леонидович
Мать ребёнка: Пермякова Наталия Николаевна
Смерть
Неизвестно