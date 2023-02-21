Пермяков Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермяков Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1955

Сын: Пермяков Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Пермякова Наталия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пермякова Зинаида Леонидовна

Мать ребёнка: Пермякова Наталия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пермяков Александр Леонидович

Мать ребёнка: Пермякова Наталия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пермяков Николай Леонидович

Мать ребёнка: Пермякова Наталия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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