Angus (Forrest) Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Angus (Forrest) Mary

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Место рождения

Dunbartonshire, Scotland

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1807 г.р.
Между 1822 и 1826 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Dunbartonshire, Scotland
Рождение ребёнка
18.01.1807

Сын: Angus James

Отец ребёнка: Angus George

Kirkintilloch, Dunbartonshire, Scotland
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1826

Дочь: Sidney

Отец ребёнка: Angus George

Out of County
Место жительства
1841
Limpit Law, Berwick Upon Tweed, Durham, England
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