Angus (Forrest) Mary
Место рожденияDunbartonshire, Scotland
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Dunbartonshire, Scotland
Рождение ребёнка
18.01.1807
Сын: Angus James
Отец ребёнка: Angus George
Kirkintilloch, Dunbartonshire, Scotland
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1826
Дочь: Sidney
Отец ребёнка: Angus George
Out of County
Место жительства
1841
Limpit Law, Berwick Upon Tweed, Durham, England