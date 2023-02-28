Соколов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1874
Дата смерти25.01.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1874
Место жительства
С 1907
Енисейская губерния
Смерть
25.01.1959
Место жительства
По 1959