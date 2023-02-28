Соколов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Василий Николаевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

08.02.1874

Дата смерти

25.01.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1874
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1907
Енисейская губерния
Смерть
25.01.1959
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1959
Москва, город федерального значения Москва
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