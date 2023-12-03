Анжела
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркосян Ани Дживановна
Отец ребёнка: Маркосян Дживан Размикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркосян Лилит Дживановна
Отец ребёнка: Маркосян Дживан Размикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркосян Размик Дживанович
Отец ребёнка: Маркосян Дживан Размикович
Бракосочетание
Неизвестно