Макаров Алексей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Алексей Ильич

Макаров Алексей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1895 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Макаров Илья Хрисанфович

Мать: Макарова Марфа Никитична

Рождение ребёнка
03.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Рена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Рена

Смерть
1985
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close