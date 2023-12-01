Макаров Алексей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1985
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Макаров Илья Хрисанфович
Мать: Макарова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
03.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Рена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Рена
Смерть
1985
Пенза, город Пенза, Пензенская область