Алёхин Егор Петрович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Алёхин Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
1921
Жена: Алёхина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
27.08.1929
Дочь: Тихонова Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Алёхина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яценко Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Алёхина Елена Яковлевна
Смерть
Неизвестно