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Алёхин Егор Петрович

Место рождения

Гнилуша, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Алёхин Пётр

Мать: не указана

Гнилуша, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1921

Жена: Алёхина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
27.08.1929

Дочь: Тихонова Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Алёхина Елена Яковлевна

Гнилуша, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яценко Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Алёхина Елена Яковлевна

Смерть
Неизвестно