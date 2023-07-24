Васькин ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васькин ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1949

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Дети

1980 г.р.
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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1949

Отец: Васькин Иван КИПРИЯНОВИЧ

Мать: Васькина АННА СТЕПАНОВНА

Рождение ребёнка
14.04.1980

Дочь: Васькина НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВА

Мать ребёнка: Васькина -Кучевасова АННА ИАНОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васькина -Кучевасова АННА ИАНОВНА