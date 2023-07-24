Васькин ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1949
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1949
Отец: Васькин Иван КИПРИЯНОВИЧ
Мать: Васькина АННА СТЕПАНОВНА
Рождение ребёнка
14.04.1980
Дочь: Васькина НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВА
Мать ребёнка: Васькина -Кучевасова АННА ИАНОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васькина -Кучевасова АННА ИАНОВНА