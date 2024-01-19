Криска Семеон Кононов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриска Семеон Кононов

Криска Семеон Кононов

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Криска Конон Нестеров

Мать: Криско Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
1868

Сын: Крисько Меркурий Семенов

Мать ребёнка: Крисько Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Криска Тимофей Семенов

Мать ребёнка: Крисько Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Криска Яков Семенов

Мать ребёнка: Крисько Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Пелагея Семенова

Мать ребёнка: Крисько Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Криска Лев Семенов

Мать ребёнка: Крисько Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Улиания Семенова

Мать ребёнка: Крисько Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крисько Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close