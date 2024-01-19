Криска Семеон Кононов
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Криска Конон Нестеров
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Крисько Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Крисько Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Криска Яков Семенов
Мать ребёнка: Крисько Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Пелагея Семенова
Мать ребёнка: Крисько Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Криска Лев Семенов
Мать ребёнка: Крисько Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Улиания Семенова
Мать ребёнка: Крисько Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно