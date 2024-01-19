Белюженко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белюженко Степанова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Николаева Белюженко Екатерина Селивёрстовна
с. Александровка варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белюженко Дорошенко Александра Ивановна
Мать ребёнка: Николаева Белюженко Екатерина Селивёрстовна
с. Покровка Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно