Белюженко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белюженко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белюженко Говердовская Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Николаева Белюженко Екатерина Селивёрстовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белюженко Степанова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Николаева Белюженко Екатерина Селивёрстовна

с. Александровка варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белюженко Дорошенко Александра Ивановна

Мать ребёнка: Николаева Белюженко Екатерина Селивёрстовна

с. Покровка Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Белюженко Екатерина Селивёрстовна

Смерть
Неизвестно
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