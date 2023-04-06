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Егорьичев Александр Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Егорьичев Дмитрий Васильев

Мать: 2 Жена Егорьичева Екатерина Васильева

Бракосочетание
04.11.1849

Жена: Егорьичева Александра Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Александр Дмитриев Егорьичев, православного исповедания, первым браком, 19 лет. Невеста - Александра Алексеева, того же села дочь после бываго крестьянина Алексея Федо... Показать все
Рождение ребёнка
1852

Сын: Егорьичев Павел Александров

Мать ребёнка: Егорьичева Александра Алексеева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Егорьичев Василий Александров

Мать ребёнка: Егорьичева Александра Алексеева

Рождение ребёнка
10.04.1859

Сын: Егорьичев Иван Александров

Мать ребёнка: Егорьичева Александра Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно