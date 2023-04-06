Егорьичев Александр Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
04.11.1849
Жених - села Великого крестьянин Александр Дмитриев Егорьичев, православного исповедания, первым браком, 19 лет. Невеста - Александра Алексеева, того же села дочь после бываго крестьянина Алексея Федо... Показать все
Рождение ребёнка
1852
Сын: Егорьичев Павел Александров
Мать ребёнка: Егорьичева Александра Алексеева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Егорьичев Василий Александров
Мать ребёнка: Егорьичева Александра Алексеева
Рождение ребёнка
10.04.1859
Сын: Егорьичев Иван Александров
Мать ребёнка: Егорьичева Александра Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно