Сумрач Николай Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумрач Николай Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шпет Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпет Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно