Симонова Анна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова Анна Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.09.1989

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симонов Леонтий

Мать: не указана

Смерть
06.09.1989
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