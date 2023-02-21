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Симонова Анна Леонтьевна
Симонова Анна Леонтьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
06.09.1989
Пол
Женский
Отец
Симонов Леонтий
Около 1860 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Симонов Леонтий
Мать: не указана
Смерть
06.09.1989
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