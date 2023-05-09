Кошечкин Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошечкин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1954
Сын: Кошечкин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кошечкина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошечкина Нина Александровна
Мать ребёнка: Кошечкина Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно