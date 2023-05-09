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Кошечкин Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошечкин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1954

Сын: Кошечкин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кошечкина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошечкина Нина Александровна

Мать ребёнка: Кошечкина Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно