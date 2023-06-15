Веселова (-) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1897 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь с.Княжей, запись №-14 Получители по невесте: Воронов Фёдор Андреевич - крестьянин, уволенный в запас из армии и крестьянин Кирилл Андреевич оба из д.Белоглазово
Смерть
После 1897