Веселова (-) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова (-) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.1897 ст.

Муж: Веселов Егор Михайлович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь с.Княжей, запись №-14 Получители по невесте: Воронов Фёдор Андреевич - крестьянин, уволенный в запас из армии и крестьянин Кирилл Андреевич оба из д.Белоглазово
Смерть
После 1897