Астраханцев Николай Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцев Николай Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.?

Отец: Астраханцев Семен Степанович

Мать: Астраханцева Мария

Рождение ребёнка
05.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Александровна

Рождение ребёнка
31.05.?

Дочь: Багрянцева Жанна Николаевна

Мать ребёнка: Анна Александровна

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