Астраханцев Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.?
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.?
Отец: Астраханцев Семен Степанович
Мать: Астраханцева Мария
Рождение ребёнка
05.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Александровна
Рождение ребёнка
31.05.?
Дочь: Багрянцева Жанна Николаевна
Мать ребёнка: Анна Александровна