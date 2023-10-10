Чистякова Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чистяков Петр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Кудрявцева Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Сергей Элинархович
Рождение ребёнка
21.09.1907
Дочь: Кудрявцева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Сергей Элинархович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кудрявцев Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Сергей Элинархович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Сергей Элинархович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Сергей Элинархович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Сергей Элинархович
Смерть
Неизвестно