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Чистякова Елизавета Петровна

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Место рождения

Гришутино, Нероновская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чистяков Петр Алексеевич

Мать: не указана

Гришутино, Нероновская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Кудрявцева Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Сергей Элинархович

Рождение ребёнка
21.09.1907

Дочь: Кудрявцева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Сергей Элинархович

Запольская, Нероновская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Кудрявцев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Сергей Элинархович

Запольская, Нероновская волость, Солигаличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Сергей Элинархович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Сергей Элинархович

Запольская, Нероновская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Сергей Элинархович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Сергей Элинархович

Смерть
Неизвестно
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