Устинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Полина Андреевна
Отец ребёнка: Алексахин Андрей Аристархович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Алексахин Андрей Аристархович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепикова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Алексахин Андрей Аристархович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексахин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Алексахин Андрей Аристархович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Алексахин Андрей Аристархович