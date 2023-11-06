Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Полина Андреевна

Отец ребёнка: Алексахин Андрей Аристархович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Алексахин Андрей Аристархович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепикова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Алексахин Андрей Аристархович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексахин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Алексахин Андрей Аристархович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Алексахин Андрей Аристархович

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