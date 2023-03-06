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Головин Петр Матфеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головин Матфей Силович

Мать: Головина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Головин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Головина Гликерия Яковлевна

Рождение ребёнка
13.06.1836

Сын: Головин Виссарион Петрович

Мать ребёнка: Головина Гликерия Яковлевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Головин Семен Петрович

Мать ребёнка: Головина Гликерия Яковлевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Головин Терентий Петрович

Мать ребёнка: Головина Гликерия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Головина Гликерия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Гликерия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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