Головин Петр Матфеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головин Матфей Силович
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Головина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
13.06.1836
Сын: Головин Виссарион Петрович
Мать ребёнка: Головина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Головина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Головин Терентий Петрович
Мать ребёнка: Головина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Головина Гликерия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно