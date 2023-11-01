Савельев Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельев Людмила Павловна

Савельев Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1993

Дочь: Степанова Анжелика Ренатовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Андрей Викторович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close