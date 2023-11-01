Савельев Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1993
Дочь: Степанова Анжелика Ренатовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Андрей Викторович