(Голева) Настасья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голева) Настасья Тимофеева

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Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

До ?.02.1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До ?.06.1782

Муж: Голев Филимон Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Наталья Филимонова

Отец ребёнка: Голев Филимон Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Голев Ануфрий Филимонов

Отец ребёнка: Голев Филимон Тимофеев

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До ?.02.1816
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