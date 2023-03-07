(Голева) Настасья Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиДо ?.02.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.06.1782
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Наталья Филимонова
Отец ребёнка: Голев Филимон Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Голев Филимон Тимофеев
Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До ?.02.1816